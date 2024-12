Ars, il cammino della Finanziaria rallenta

Nel primo giorno di votazioni in aula il governo ha incassato il via libera al bilancio. Ma poi il cammino della Finanziaria della Regione Siciliana è iniziato subito in salita e appena un articolo su 23 è stato approvato. Complice un braccio di ferro, andato in scena dietro le quinte, sul budget da assegnare ai deputati per i loro emendamenti. E così la tabella di marcia che prevede il traguardo per sabato ha fatto segnare subito un mezzo passo falso. Tale da far prevedere perfino ai deputati di maggioranza che l’approvazione finale a questo punto non può arrivare prima lunedì.

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi