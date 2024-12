Processo Open Arms, la Lega pronta a scendere in piazza se Salvini sarà condannato

La Lega è con il suo leader. E se Matteo Salvini venisse condannato nel processo Open Arms che venerdì si chiuderà a Palermo, il partito scenderà in piazza. Nessuna mobilitazione in Sicilia - colpa del flop dell’ultima volta, a ottobre, e dell’impegno con la Manovra nelle stesse ore a Montecitorio - ma alcuni gazebo saranno allestiti sabato e domenica a Roma e Milano. Meglio attendere la sentenza, insomma. Poi si vedrà. Di sicuro il vicepremier sarà a Palermo venerdì. E’ accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, da ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms e rimasti in mare 19 giorni, nell’agosto 2019. Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere.

Lo spirito più battagliero è incarnato dai colonnelli del segretario. In testa Andrea Crippa, uno dei vice di Salvini. Fedele al suo stile agguerrito e senza peli sulla lingua, rimarca: «Un’eventuale condanna sarebbe un fatto gravissimo, una condanna all’intero popolo italiano, al Parlamento e quindi al governo eletto direttamente dai cittadini». Crippa quindi annuncia: «Tutto il partito è pronto alla mobilitazione in caso di condanna». Niente di più, ma finora è esclusa un’iniziativa a Palermo anche per ragioni di collegamenti con l’isola e complice il clima natalizio.

Ma la preoccupazione risuona anche al Senato. Se ne fa portavoce Marco Dreosto. Con un inciso, parlando di immigrazione e forse approfittando della presenza della premier Giorgia Meloni in Aula (ha riferito sul prossimo Consiglio europeo), il senatore attacca: «È scandaloso, lo ripeto scandaloso, che un ministro della Repubblica sia portato a processo per aver fatto il proprio dovere. Difendere i confini non è un reato, è un dovere e un atto di responsabilità». E la vicinanza - assicura - non è solo come leghisti, ma come italiani. Poco dopo, la premier si associa e ribadisce «la solidarietà di tutto il governo» provocando l’applauso del centrodestra. Tutti in piedi, senatori e i ministri presenti.

A fare il tifo per lui anche Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia: «Sono convinto che terminerà con un’assoluzione, una condanna sarebbe un fatto molto grave». E il sottosegretario alla Giustizia aggiunge: «Ho sentito una requisitoria del pm e mi è sembrata un proclama da centro sociale più che una requisitoria».

Salvini non è in aula al momento degli applausi. Arrivato a inizio seduta, ci è rimasto pochi minuti. Ma l’abbraccio dei suoi l’ha testato a Bruxelles, con il sostegno degli eurodeputati leghisti e dei Patrioti che si sono messi in posa con la maglietta «Colpevole in stile Wanted». E a Roma, incontrando parlamentari e collaboratori la sera prima. Cena per i tradizionali auguri di Natale in un’enoteca a pochi passi dal Pantheon. Clima tranquillo, ma stavolta l’umore è meno festaiolo e incerto.

Parecchi raccontano che il segretario è apparso «determinato come sempre». Per altri, è abituato a non piangersi addosso e camuffa bene. Inevitabile il peso di una condanna e l’effetto (anche solo mediatico) sul governo Meloni. Da qui la strategia che la comunicazione del partito starebbe pensando in caso di condanna, immaginando un profilo alla Trump e sperando forse nello stesso effetto iconico che ad esempio ha avuto l’attentato subito dal presidente Usa, utili poi a fini elettorali. Salvini a voce avrebbe ribadito ai suoi la necessità di un partito meno diviso e la speranza di un 2025 senza elezioni, per consentire al governatore veneto Luca Zaia di andare avanti ed esserci per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.