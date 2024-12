Turismo in Sicilia, fondi agli alberghi da ristrutturare

Sul piatto c’è una cifra enorme, 135 milioni. Soldi pubblici che la Regione deve investire subito per evitare il rischio che vengano persi. Serviranno a rivoluzionare la mappa degli alberghi siciliani.

La giunta ha approvato giovedì scorso il piano dell’assessore al Turismo Elvira Amata per i contributi ai gestori di hotel, villaggi, case vacanze e B&B. È un testo che di fatto anticipa i requisiti e tutti i dettagli che verranno inseriti nel bando in corso di pubblicazione. E che mette in palio 135 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027. «È un provvedimento atteso dal 2016» precisa l’assessore Amata.

