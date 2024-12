Meloni chiude la festa di FdI: «I centri per migranti funzioneranno, l'obiettivo è combattere la mafia»

L’arena è quella che la galvanizza di più. Un comizio in piena regola, davanti al «suo» popolo. E Giorgia Meloni non si sottrae, difende a spada tratta l’azione del suo governo, a partire dal «modello Albania», rivendica come la battaglia delle battaglie quella contro il «tafazzismo» che non fa riconoscere agli italiani il loro stesso valore, e si scaglia contro vecchi e nuovi leader della sinistra, da Romano Prodi a Elly Schlein. Passando per quel Maurizio Landini che, affonda la premier, «non difende i lavoratori ma la sinistra che non li difende più».

Meloni prende la parola a chiusura di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia che quest’anno è anche «meglio di come la facevo io», il tributo che fa agli organizzatori. Poi in 65 minuti condensa le invettive contro avversari che «avevano scommesso contro di noi ma hanno perso». Se la prende con Schlein in particolare, meno con Giuseppe Conte che è stato anche ospite al Circo Massimo: una calcolatrice sarà utile alla segretaria Pd, dice con ironia, visto che i Dem continuano a sbagliare i conti della sanità, che non ha «mai avuto finanziamenti così alti», rivendica la premier. Che punge Schlein anche su Stellantis («le si inceppa la lingua quando deve dirlo», la battuta per indicare quello che da destra viene visto come il silenzio dei dem sulla casa automobilistica).

La premier ne ha per tutti, anche per «i guru dell’antimafia alla Saviano», che non riconoscono i risultati dell’esecutivo contro la camorra, «buttata fuori» dalla gestione dei migranti e pure «da Caivano“: i complimenti, ironizza ancora Meloni, «li aspettiamo domani».