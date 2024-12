Open Arms, il vicepremier Salvini: Se condannato io non mi dimetto»

«Assolutamente no, ci mancherebbe. Per quale motivo?». Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva se si dimetterà in caso di condanna al processo Open Arms: «Al processo di venerdì ho tre giudici che decidono, che spero non siano militanti di nessun partito e che decidano in base alla norma. Ci sono in ballo 6 anni di carcere e un milione di euro di risarcimento danni a mio carico e soprattutto il futuro dell’Italia» ha spiegato Salvini a margine del congresso della Lega lombarda a Milano.

«Io penso che la sentenza di venerdì, più che per Salvini che preferisce essere assolto che condannato a sei anni di galera - ha concluso -, sia uno spartiacque per l’Italia. Una condanna anche solo di un mese significherebbe una condanna per l’Italia».