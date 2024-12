Reddito di povertà, a chi spetta: ecco i requisiti e i punteggi per ottenerli

Le donne vittime di violenza e le ragazze madri avranno un punteggio extra che le metterà in pole position per ottenere l’assegno. Così come le chances maggiori andranno a chi ha una famiglia numerosa, composta da almeno 5 membri. Avere un affitto con un contratto regolare potrebbe essere il jolly che farà scavalcare molti concorrenti nella graduatoria finale. E in ogni caso, chiunque otterrà il contributo della Regione, che avrà tre diversi importi, dovrà poi essere impiegato in progetti di lavoro socialmente utile.

Eccolo il bando che fissa i requisiti per ottenere il Reddito di povertà. L’assegno che può valere fino a un massimo di 5 mila euro una tantum per il quale il presidente Schifani ha fatto stanziare nella Finanziaria quater del 2024, approvata a metà novembre, 30 milioni.

