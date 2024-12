Manovra, via libera in commissione Bilancio dell’Ars

Il primo dato è che la manovra di stabilità per il 2025 ha ottenuto il via libera in commissione Bilancio dell’Ars. E non è poco. Anzi. Il governo Schifani incassa il risultato, in linea con la tabella di marcia e l’obiettivo finale di approvare bilancio e finanziaria prima di Natale. Il secondo dato è che in questa fase sembra tutto filare liscio, perché sembra reggere l’intesa tra maggioranza e opposizione, anche se c’è un però: nel centrodestra c’è più di un mugugno per l’eccessivo spazio ottenuto dalle minoranze che avrebbero incassato un bel pò di norme e di fondi su un doppio fronte: il maxi-emendamento sulle norme generali e il maxi-emendamento sulle norme parlamentari.

Perché il terzo dato è che a sala d’Ercole giovedì prossimo sarà incardinata una manovra di stabilità snella, bene o male quella proposta dal governo. In aula poi saranno presentati i due maxi-emendamenti, uficialmente a firma della commissione Bilancio: il primo condiviso in buona parte dal governo, il secondo invece frutto di accordi parlamentari, con la mediazione in regia del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ma sul quale regna un poco di incertezza relativa al budget a disposizione. Sè certo che il tesoretto si aggira sugli 80 milioni di euro - pari alla somma espunta dalle variazioni di bilancio e rinviata proprio alla manovra di stabilità - non è ancora chiara la redistribuzione di queste somme; radio-Palazzo sussurra un 60% per la maggioranza e un 40% per l’opposizione ma senza che sia stato cristallizzata la cifra di partenza: saranno o no 80 milioni? Si vedrà in aula. Tensioni politiche di routine che si sommano però a un altro aspetto emerso in commissione Bilancio.