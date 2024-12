Pensioni dei regionali, 5 euro di aumento: per le minime non si supererà la quota di 8 euro mensili

Il prossimo 27 gennaio il bonifico che riceveranno dal Fondo Pensioni Sicilia sarà, per i regionali, molto più pesante del solito: probabilmente di qualche centinaio di euro. Ma sarà anche un caso unico, frutto di una congiuntura che avrà un effetto dopante sull’assegno di quiescenza, perché in realtà l’aumento che ogni anno viene stabilito in questi giorni per compensare la crescita dell’inflazione si rivelerà a febbraio di pochi euro al mese. In qualche caso non supererà neppure i 5 euro.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi