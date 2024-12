Programmazione strategica 2025, Cisl: «Condividiamo l'impostazione ma bisogna valorizzare le professionalità esistenti»

«Accogliamo positivamente alcune delle linee guida della direttiva di indirizzo sulla programmazione strategica dell’amministrazione inviata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, agli assessori per il 2025. Riteniamo che sia data poca centralità ai temi del lavoro, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica, materie essenziali per il futuro della Sicilia, mentre consideriamo condivisibili che siano considerate prioritarie la questione sanità, nervo scoperto che tocca direttamente la vita delle persone, della gestione del territorio e della lotta alla siccità, oltre che dell’attivazione celere degli strumenti finanziari per garantire tempi certi nei pagamenti alle imprese e ottimale utilizzo delle risorse extraregionali». A dirlo il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi che aggiungono: «Per far camminare questa programmazione strategica, la cui impostazione pragmatica ci convince, occorre che si avvii un indispensabile rilancio dell’amministrazione regionale che passi da una valutazione oggettiva e scevra da preconcetti delle professionalità esistenti».