Partecipate della Regione, stipendi ai presidenti da triplicare

I compensi dei presidenti delle più importanti società partecipate della Regione Siciliana verranno più che triplicati. È una delle misure previste nel pacchetto di emendamenti alla Finanziaria che ieri il governo Schifani ha annunciato in commissione Bilancio all’Ars.

Le più importanti poltrone di sottogoverno valgono oggi 35 mila euro all’anno e dal 2025 invece il compenso per i presidenti toccherà quota 120 mila. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha spiegato durante una pausa dei lavori in commissione che il piano è quello di rendere appetibili incarichi che oggi portano con sé grandi responsabilità alle quali non corrisponde un compenso adeguato.

E dunque a passare da 35 mila a 120 euro all’anno saranno il capo della Sas Mauro Pantò (espressione della Dc), la presidente dell’Irfis Iolanda Riolo (fedelissima di Schifani), il numero uno di Sicilia Digitale Francesco Cascio (area Forza Italia), la guida dell’Ast Alessandro Virgara, il presidente della Seus 118 Riccardo Gabriele Castro, il vertice di Airgest Salvatore Ombra.