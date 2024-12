Tommaso Foti è il nuovo ministro per gli Affari europei

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, è il nuovo ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr. Nei giorni scorsi il suo predecessore Raffaele Fitto aveva annunciato le proprie dimissioni (accettate lunedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella) per poter diventare commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione Europea entrata in carica domenica.

Nonostante le dimissioni di Fitto fossero previste da diverso tempo, in pratica da quando era stato indicato dal governo come candidato per la Commissione Europea, il nome del suo successore è stato tenuto riservato fino all’ultimo.