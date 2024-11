La norma regionale per gli aiuti alle vittime di femminicidio, mai entrata in vigore e cancellata dalla manovra

Approvata lo scorso gennaio, la norma che introduce aiuti alle donne sfregiate e ai figli di quelle vittime di femminicidio non è mai stata applicata. È rimasta lettera morta, complice una serie di intoppi legislativi e di errori di strategia all'Ars.

Il caso è emerso ieri, quando in commissione Affari istituzionali è fuoriuscito dalle sabbie mobili in cui era finito un disegno di legge che punta proprio a recuperare le norme della Finanziaria di gennaio rimaste in un limbo.

La norma che prevedeva un sussidio o un posto di lavoro per le donne vittima di violenza o per i figli nei casi di femminicidio fu impugnata a gennaio dal governo nazionale per un problema di copertura finanziaria e di potestà legislativa della Regione.

Il presidente Schifani aveva ottenuto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, l’impegno ad accendere un semaforo verde all'articolo se l’Ars l’avesse corretta. Le correzioni erano state inserite in primavera in un disegno di legge che però non è mai stato votato.