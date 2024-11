Erogato il «microcredito di libertà», un aiuto alle donne vittime di violenza

Ad un anno dal primo, Fidimed ha erogato un secondo «Microcredito di libertà» a una donna vittima di violenza. La neo imprenditrice ha ricevuto 50 mila euro per avviare una propria attività economica in Centro Italia nel settore dell’industria cosmetica. Inoltre, da oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è disponibile sui canali social di Fidimed un video con il quale si incoraggiano le vittime di violenza a ricorrere a questo strumento agevolato.

Il fondo del «Microcredito di libertà» è stato istituito dal Dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito dall’Ente nazionale per il Microcredito, con partner l’Abi, Federcasse e la Caritas. Prevede l’erogazione, a donne assistite da centri antiviolenza o ospiti di case-rifugio, di un prestito agevolato sulla base di un progetto industriale redatto con l’assistenza di un tutor, per un importo fino a 50mila euro garantito all’80% da Mediocredito centrale e al 20% da Fidimed, restituibile in sette anni.