Per eventi e feste in Sicilia anche 2 milioni dall'Ars, Galvagno: «Aiutiamo le piccole realtà»

Non ci sono solo i 20 milioni di contributi elargiti tramite emendamenti ad hoc da parte di deputati amici nelle varie leggi Finanziarie dell’ultimo anno. Nel conto vanno messi anche gli oltre due milioni che la presidenza dell’Ars ha concesso, in base a semplice richiesta, per eventi e feste che spesso poi sul territorio vengono affidati alle stesse agenzie e compagnie che si sono aggiudicati i fondi regionali per lo spettacolo.

Giusto per fare qualche esempio, con questo tesoretto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha finanziato la sagra della Sfincia (con appena mille euro) e la Festa di li schietti (8 mila). Il top, 15 mila euro, è andato all’Educarnival di Palermo, il minimo (500 euro) se l’è aggiudicato lo Juventus club di Vittoria per invitare Claudio Marchisio in paese.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi