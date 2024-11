Migranti, Elon Musk attacca i giudici italiani: «Via le toghe non allineate al governo»

«These judges need to go». I giudici che secondo Elon Musk «devono andarsene» sono quelli del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento per sette migranti portati in Albania. E il tweet dell’uomo più ricco del mondo, ormai un braccio destro del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, porta a un livello superiore lo scontro fra centrodestra e magistratura. Anche perché a stretto giro Matteo Salvini raccoglie l’assist dandogli «ragione».

E il suo partito, la Lega, risponde a muso duro alle rimostranze dell’Anm, che esprime «sconcerto». Perché, sostiene la vicepresidente Alessandra Maddalena, «qui non è più in gioco l’indipendenza della magistratura, ma si tratta della sovranità dello Stato italiano. Innanzitutto bisognerebbe pensare a questo tipo di difesa e poi a quella della giurisdizione».

