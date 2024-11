Il bonus-voli si allarga ai siciliani non residenti

Tutto confermato, ma con una novità importate, che può riguardare migliaia di persone: il rimborso sui biglietti aerei istituito dalla Regione, nel periodo natalizio «riguarderà anche i siciliani non residenti nell’Isola per ragioni di lavoro». Ad annunciarlo il governatore Renato Schifani, ieri su Tgcom 24, ribadendo che nello stesso arco di tempo – da metà dicembre a metà gennaio – lo sconto lieviterà dall’attuale 25% al 50%, grazie ai 17,2 milioni di euro liberati nella manovra quater: «È evidente che si tratta di un provvedimento forte, tampone, che consentirà di non essere surclassati sulla logica del caro-voli».