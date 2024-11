Auteri: «Il gruppo FdI all'Ars deciderà se devo lasciare», in quel caso il deputato finirebbe al Misto con La Vardera

Si auto-sospende da FdI ma non dal gruppo parlamentare dell’Assemblea regionale, «deciderà il mio gruppo» dice alla trasmissione «Il Punto» su Antenna Sicilia il deputato regionale Carlo Auteri, finito al centro delle polemiche per alcuni contributi concessi dall’Assemblea a due associazioni riconducibili a suoi familiari e per alcune espressioni rivolte contro il collega Ismaele La Vardera (gruppo Misto) che dopo averle registrate le ha rese pubbliche.

«Se esco anche dal gruppo parlamentare di FdI, mi trovo insieme a Ismaele La Vardera e Gianfranco Micciché - ha affermato Auteri - Siamo alle comiche. Quello sarebbe un altro scoop, in effetti».