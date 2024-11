Le minacce all'Ars, Schifani: «Solidarietà a La Vardera ma la politica deve dare l'esempio»

«Esprimo solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera per le espressioni che ha subito. I fatti poi verificheranno quello che è emerso e quello che viene denunciato o meno, su questi finanziamenti. Non voglio entrare nel merito. Non mi compete, quindi non do valutazioni perché non sono in grado di darle. So soltanto che le espressioni adoperate nei confronti di La Vardera mi dispiacciono e mi auguro che questa vicenda possa non ripetersi più».

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene in merito alla vicenda che ha coinvolto il deputato all’Ars del gruppo misto, Ismaele La Vardera, che aveva denunciato in aula l’erogazione di contributi a favore di associazioni riconducibili a familiari del deputato regionale di FdI Carlo Auteri e che ha ricevuto minacce verbali dallo stesso deputato.

«Non dico che questa vicenda debba cadere nel dimenticatoio - prosegue - però se la politica vuole essere credibile deve dare l’esempio», conclude Schifani.