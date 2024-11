Aumentano i fondi per l'assistenza agli alunni disabili, approvato l'emendamento di Caronia nella manovra quater

«Più fondi per l’assistenza igienico sanitaria e l’assistenza alla comunicazione (Asacom) a vantaggio degli alunni disabili siciliani. Con un mio emendamento la risorse previste nella manovra quater sono passate da quattro a cinque milioni di euro. In questa maniera rimpinguiamo un capitolo dal quale attingeranno i Comuni siciliani per sostenere questi servizi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. In finanziaria avremo così una dotazione finanziaria adeguata e potremo destinare ulteriori risorse per sostenere la spesa nel prossimo triennio». Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.