Ars, cinquemila euro a coloro che hanno reddito basso: saranno impegnati in attività socialmente utili

Nel maxi-emendamento alla manovra-quater, al voto dell’Ars, rispuntano le attività socialmente utili nelle quali saranno impegnati i beneficiari di un contributo, una tantum, pari a 5 mila euro a patto che abbiano un Isee non superiore a 5 mila euro.

La norma prevede la costituzione di un fondo all’Irfis FinSicilia cui destinare i 30 milioni «per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5.000 euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con Isee inferiore a 5.000 euro».

«I beneficiari del fondo saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza - si legge nel testo -. Con decreto del presidente della Regione su proposta dell’assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell’assessore regionale per l’economia, previa deliberazione della giunta regionale, sono individuate le modalità e i criteri selettivi per l’erogazione del beneficio economico una tantum».