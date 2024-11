Trasporti, salvagente per l’Ast e i suoi 170 precari

Almeno 15 aziende si sono già fatte avanti per acquisire le tratte che compongono i quattro lotti in cui la Regione Siciliana ha suddiviso i collegamenti via bus. È il dato che filtra, a gara ancora aperta, mentre nella sede dell’Ast sono iniziate le procedure per trasformare la più grande partecipata regionale in una società in house, capace di aggirare la gara d’appalto e restare sul mercato tramite assegnazione diretta dei percorsi meno convenienti per i privati.

È una fase cruciale, che prevede tempi strettissimi. L’assessorato ai Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, ha assegnato venti giorni in più (26 novembre) per presentare le offerte della gara che assegna le tratte per 9 anni e contributi da 900 milioni. Entro lo stesso termine l’Ast deve completare il piano di risanamento. Indispensabile per poi chiudere la procedura di trasformazione da società partecipata a società in house.

