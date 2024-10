Si chiude la Convention di Forza Italia, Tajani agli alleati: «Non tradiamo ma difendiamo i nostri valori»

Mentre sul palco del centro congressi dell’hotel Zagarella a Santa Flavia Renato Schifani fissava i paletti per l’ingresso di Roberto Lagalla nell’orbita di Forza Italia, dietro le quinte esplodevano altre micce dentro il partito e fra gli alleati. È stata una giornata dai due volti, quella che ha chiuso la kermesse forzista. Schifani ha preso atto del riconoscimento che Antonio Tajani ha fatto nei confronti del sindaco di Palermo. E allora ha scelto la via dell’avviso ai naviganti per ricondurre il logoro rapporto col sindaco almeno a una pacifica convivenza.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi