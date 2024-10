Variazioni di bilancio per 408 milioni, per gli uffici dell'Ars è una manovra atipica

Ammonta a 408,53 milioni di euro la manovra di variazioni del bilancio per il 2024 e a 207 mila euro per il biennio 2025-2026 trasmessa dal governo Schifani e all’esame delle commissioni parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana. Gran parte delle variazioni proposte prevede interventi con effetti finanziari in termini di maggiori spese per 358,53 milioni per il 2024, pari a circa l’88% degli effetti complessivi del medesimo anno, mentre per una misura inferiore riguarda minori entrate per 50 milioni nel 2024, cioè pari a circa il 12% degli effetti finanziari del relativo anno.

Nel 2024, solo il 22% delle coperture finanziarie deriva da minori spese, per un importo pari a 90,52 milioni di euro mentre il 78% deriva da maggiori entrate, cioè da fonti esterne al bilancio, per un importo pari a 318,01 milioni di euro. E’ quanto emerge dalla nota di lettura del Servizio di bilancio dell’Ars riguardo al disegno di legge di variazioni all’esame delle commissioni parlamentari.

Gli uffici dell’Ars rilevano «che il disegno di legge introducendo anche nuove autorizzazioni di spesa, e in taluni casi anche norme ordinamentali», quindi «non ha esclusivamente un contenuto tipico delle variazioni di bilancio, che di norma sono limitate alla formulazione delle grandezze finanziarie sulla base del vigente quadro normativo, senza apportare modifiche sostanziali all’ordinamento».