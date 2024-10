Maltempo, stato di emergenza nell’Isola: dalla Regione quasi 3 milioni per i danni soprattutto a Licata, Enna e Stromboli

Quasi tre milioni di euro, pescati dal Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale e immediatamente disponibili attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza: è la mossa di Palazzo d’Orleans per cancellare i danni causati dagli eventi alluvionali dello scorso weekend nell’Isola, con delibera approvata ieri pomeriggio dalla giunta, convocata con urgenza dal governatore Renato Schifani. Più nel dettaglio, si tratta di 2,8 milioni di euro, per effettuare, nel più breve tempo possibile, gli interventi ritenuti indispensabili a rimuovere le situazioni di pericolo e ripristinare lo stato dei luoghi colpiti dai fenomeni meteorologici avversi di sabato e domenica, il tutto, sotto la regia di un commissario straordinario nominato ad hoc: il dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi.

