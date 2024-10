Meloni prepara il decreto migranti, scontro aperto con le toghe

Nel governo monta il sospetto che una parte di magistratura «politicizzata» voglia mettere i bastoni tra le ruote. Per Palazzo Chigi una prova in più è la mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, inviata ai colleghi e pubblicata dal Tempo. La premier ne rilancia un passaggio che la riguarda: «Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione la rilancia». E il commento è laconico: «Così un esponente di Magistratura democratica».

«Anche oggi - la attacca la leader del Pd Elly Schlein - ci regala la sua dose di vittimismo quotidiano». In questo clima ad alta tensione l’esecutivo prepara il decreto legge con cui, nel Consiglio dei ministri programmato alle 18, intende porre «soluzione» al «problema» nato dalla decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del cpr in Albania.