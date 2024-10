Palazzo d'Orléans, Schifani riceve il presidente dell'Albania Begaj: «Sosterremo nuove occasioni di sviluppo e crescita per i due territori»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto, questo pomeriggio, nella sala Maria Mattarella di Palazzo d'Orléans, il presidente della Repubblica dell'Albania Bajram Begaj. Nel corso del cordiale incontro, durato circa un'ora, il governatore siciliano e il capo di Stato albanese hanno ribadito l'importanza della lunga storia di interazioni culturali e commerciali tra la Sicilia e l'Albania, confermando la volontà di rafforzare le già stabili e durature relazioni attraverso nuovi progetti condivisi in diversi settori.

«L'obiettivo – ha sottolineato Schifani – è quello di rinnovare i legami tra le comunità e sostenere nuove e importanti occasioni di sviluppo e crescita per i due territori. È stato un momento di confronto molto significativo e provo un grande compiacimento per l’integrazione senza precedenti che esiste tra i nostri popoli».

Al termine dell’incontro, il presidente Schifani ha donato al presidente Begaj una triscele in ceramica, simbolo della Sicilia, ricevendo in cambio una cornice con un ornamento in merletto, tipico dei costumi tradizionali delle donne di Tirana.