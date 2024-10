Manovra da 30 miliardi lordi, c’è anche la carta per i nuovi nati: un assegno unico da 1.000 euro

Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro, l’assegno unico fuori dal calcolo dell’Isee. Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di «quoziente familiare». Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. Il contributo da 3,5 miliardi che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni e servirà completamente a finanziare la sanità. La terza manovra del governo Meloni prende forma. Mobilita interventi per 30 miliardi lordi e si inserisce nel solco tracciato dalla precedente. «Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini», rivendica la premier: «3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti».

Il Consiglio dei ministri numero cento dell’esecutivo Meloni dà il via libera in poco più di un’ora e mezza alla legge di bilancio. «In linea con l’approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal governo», puntualizza il Ministero dell’Economia. Il ministro Giancarlo Giorgetti ne illustra i contenuti ai colleghi con l’aiuto di alcune slide. Vengono confermati il taglio del cuneo e la riduzione dell’Irpef, che diventano strutturali. Tra le novità spunta la carta nuovi nati per i genitori con Isee fino a 40mila euro, inoltre le famiglie più numerose avranno più spazi per le detrazioni fiscali. Vengono confermati gli incentivi al lavoro per giovani e donne nel Mezzogiorno, così come le misure dello scorso anno sulle pensioni, resta la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività, i fringe benefit sono confermati con importi maggiorati per i nuovi assunti che si trasferiscono oltre 100 km, la Carta dedicata a te è rifinanziata con 500 milioni, si potenziano gli investimenti nella Difesa. Vengono poi incrementate le risorse per la sanità. Da subito risorse per il rinnovo dei contratti.