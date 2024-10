La sanatoria per condonare 200 mila costruzioni in Sicilia, in aula si amplia l’area del «sì»

L’Ars riapre i battenti oggi per il voto sulla riforma degli enti locali, che si annuncia combattuto e in grado di spaccare coalizioni e singoli partiti. Ma i più navigati frequentatori di Sala d’Ercole pronosticano che la vera miccia pronta a esplodere sia la legge che recepisce in Sicilia il piano Salva-casa fatto approvare la scorsa primavera a livello nazionale da Salvini. Su questa «leggina» all’apparenza scontata c’è un fronte trasversale che vuole agganciare la sanatoria che salverebbe circa 200 mila abitazioni costruite fra il 1976 e il 1983 perfino sulle coste.

Si apre una fase cruciale per l’Ars e per il governo. Palazzo d’Orleans ha chiesto sul Salva-casa una corsia preferenziale.

