Elezioni provinciali, la maggioranza verso liste uniche

I nervi non sono ancora completamente distesi, perché sul tavolo resta il piatto bollente con scritto sopra «giunta comunale di Palermo», mentre sullo sfondo tornano gli appetiti dei cuffariani verso l’altra compagine di governo, quella regionale, ma ieri, durante il rendez-vous programmato nei locali della Presidenza della Regione, tra i partiti di maggioranza si sono riaperti spiragli di serenità, tutti verso la stessa direzione: le elezioni di secondo grado per le ex province siciliane, previste per il prossimo 15 dicembre.

Un servizio completo di Andrea D'Orazio sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi