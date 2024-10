Conte difende Scarpinato: «Scarpinato e Natoli combattono la mafia da trent’anni, cosa non vi è chiaro?»

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha difeso Roberto Scarpinato dagli attacchi provenienti dal centrodestra durante un intervento a Genova a sostegno di Andrea Orlando. Rispondendo alle richieste di chiarimenti su Scarpinato, Conte ha ricordato: «Scarpinato e Natoli combattono la mafia da trent’anni, cosa non vi è chiaro?».

Conte ha poi criticato esponenti del governo come Daniela Santanchè e Andrea Delmastro, accusando il centrodestra di organizzare attacchi contro figure simbolo della lotta alla mafia. Riferendosi a Giovanni Donzelli, ha ricordato la diffusione di informazioni riservate sui detenuti del 41 bis per attaccare l'opposizione. «Non provate vergogna?», ha aggiunto.

L’ex premier ha anche criticato la recente approvazione della legge Zanettin, che limita a 45 giorni le intercettazioni, definendola un ostacolo per chi indaga e un vantaggio per i criminali. Conte ha inoltre contestato un articolo de La Verità contro Scarpinato, smentito dallo stesso magistrato, e ha accusato il centrodestra di tentare di delegittimare chi si è sempre battuto per la legalità e la giustizia.