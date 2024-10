Antimafia, Pd: «Basta attacchi a Scarpinato, ennesimo polverone»

I componenti della commissione Antimafia Walter Verini, capogruppo dem, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, Vincenza Rando, responsabile Legalità del Pd definiscono la vicenda nella quale è coinvolto il senatore M5s Roberto Scarpinato, «un grande polverone».

«Abbiamo contato una batteria di oltre quaranta dichiarazioni di esponenti della destra contro Scarpinato - hanno affermato -. Il quale , in una dichiarazione, ci pare abbia chiarito di non avere tenuto nessun comportamento illegittimo o contrastante con il suo attuale ruolo di parlamentare e membro della Commissione Antimafia. È un po' la stessa modalità usata contro un altro magistrato antimafia, come De Raho. E questi attacchi vengono dalla parte che ha usato con spregiudicatezza il proprio ruolo in antimafia per condizionare - senza riuscirci - l’esito delle elezioni a Bari. Questa non è polemica, ma accanimento. E fa pensare il fatto che venga rivolto a magistrati che hanno speso la loro vita nel contrasto alle mafie. Infine, ogni giorno queata destra, a partire dalla Presidente del Consiglio, alza polveroni e fa vittimismo. Lo fa per cercare di distrarre l’attenzione dai problemi reali della vita delle persone e del Paese, dal lavoro alla salute, che questo governo ha fortemente peggiorato. E che la legge di bilancio peggiorerà ancora».