Tamajo sulla questione rifiuti: «Faraone distorce i fatti e la sua è un'opposizione pretestuosa»

«È sorprendente come Davide Faraone, che da tempo sembra scollegato dalle realtà territoriali e dalle vere esigenze dei siciliani, decida di intervenire solo per cercare visibilità attraverso dichiarazioni prive di logica e di fondamento. Definire deleteria la scelta di nominare il presidente Schifani come commissario per l’emergenza rifiuti dimostra non solo una mancanza di conoscenza della situazione, ma anche una volontà di distorcere i fatti». Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

«Schifani - aggiunge - ha dimostrato, fin dal primo giorno del suo mandato, grande competenza e serietà nell’affrontare le numerose sfide che la nostra regione deve superare, non ultima la questione dei rifiuti, che da anni grava sulla Sicilia a causa di politiche inadeguate e ritardi accumulati nel tempo. Schifani ha già intrapreso misure concrete per risolvere questa crisi, in un contesto estremamente complesso, che richiede responsabilità e capacità di gestione, qualità che ha ampiamente dimostrato».