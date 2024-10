Siccità in Sicilia, nella manovra di bilancio altri 50 milioni per aiuti e lavori

La fetta più grossa degli aiuti, tra i 40 e i 50 milioni, servirà a fronteggiare la crisi idrica in Sicilia, sia sul fronte dell’agricoltura sia per l’emergenza idropotabile, soprattutto nelle zone dell’entroterra siciliano, dove si cerca l’acqua come se fosse il petrolio. Ci sono poi gli aiuti per le piccole imprese, gli sconti a chi compra le auto ibride, i fondi per garantire la copertura degli aumenti contrattuali dei dipendenti regionali, il bonus voli e un sostegno per gli aeroporti di Comiso e Trapani-Birgi.

Vanno prendendo sempre più forma le variazioni di bilancio: Palazzo d’Orleans conta di far approvare dalla giunta il documento finanziario entro la prossima settimana, per poi trasmetterlo all’Ars. In tutto valgono 250 milioni, frutto di maggiori entrate (tra Ires e Iva) e di somme non spese, che l’amministrazione ha recuperato raschiando il fondo del barile.

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi