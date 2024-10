Ferie obbligate per i dipendenti regionali, una diffida dirigenziale imporrà di smaltire i giorni accumulati

Nei prossimi giorni ogni dipendente che ha ferie arretrate verrà raggiunto da una diffida del dirigente dell’ufficio che gli imporrà di smaltire tutto entro qualche mese. Pena la perdita di tutti i giorni non goduti. Né sarà possibile monetizzare, cioè chiedere l’equivalente in denaro dei riposo non effettuati.

Una circolare di due paginette ha scosso la quiete degli uffici regionali e messo in allarme i sindacati. Anche se, va detto, il testo spedito dal capo del Personale Carmen Madonia a tutti i dipartimenti mira solo ad applicare un nuovo orientamento della giurisprudenza comunitaria e, in definitiva, a evitare ipotesi di danno erariale per i dirigenti che non hanno pianificato l’azzeramento delle ferie arretrate per i dipendenti che così potrebbero maturare il diritto a monetizzare.

