Ars, l'esame del disegno di legge sugli enti locali riprenderà tra due settimane

Dopo oltre due ore di dibattito nel corso della discussione generale, l’esame del disegno di legge sugli enti locali si ferma per due settimane: l’Ars tornerà infatti a discutere gli articoli a Sala d’Ercole il 15 ottobre. «Ci sono oltre 350 emendamenti al testo - ha detto il presidente di turno Luisa Lantieri al termine della seduta di oggi - gli uffici hanno bisogno di tempo per poterli valutare».

Il ddl prevede tra l’altro l’istituzione del «consigliere supplente», il terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15 mila abitanti, la soglia minima del 20 per cento di “rappresentanza di genere» nelle giunte dei comuni sopra i 3 mila abitanti, modifiche alla normativa attuale sui permessi retribuiti per gli amministratori locali.

L’aula tornerà a riunirsi martedì prossimo, 8 ottobre, alle 15, per discutere interrogazioni e interpellanze della rubrica Territorio e Ambiente.