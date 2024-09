Referendum contro l'autonomia differenziata, la Uil Sicilia ha raccolto 20 mila firme nell'isola

«La Uil Sicilia ha raccolto nell'isola ventimila moduli per il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata ma, se consideriamo anche le firme sulla piattaforma online, il numero cresce ancora di più. Portiamo, quindi, a casa un grande risultato frutto di un percorso impegnativo e faticoso e il merito è soprattutto del mio gruppo dirigente che ringrazio». Lo afferma con soddisfazione la segretaria generale Luisella Lionti commentando i dati nazionali che contano quasi un milione e 300 mila di firme raccolte.

«In questi mesi - continua la Lionti - abbiamo lavorato senza sosta parlando con la gente, con i lavoratori e i giovani. In tutti i luoghi di lavoro, nelle piazze, in ogni ambito di attività l’attenzione alla campagna, portata avanti insieme alla Cgil e a tutto il comitato promotore, è stata grande. È cresciuta la consapevolezza dei danni che l’autonomia differenziata produrrà per i siciliani, adesso attendiamo il raggiungimento dell’obiettivo e la cancellazione di questa legge ingiusta».