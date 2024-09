I trasporti per gli studenti siciliani, l'Ast farà da supporto alle autolinee private

L’Ast farà da supporto alle autolinee private per limitare i disagi, soprattutto agli studenti pendolari. È quanto è stato deciso alla Regione Siciliana per riparare ai notevoli disagi del trasporto pubblico, come avvenuto ieri nella provincia di Siracusa, con centinaia di studenti rimasti a piedi.

A partire da domani, 24 settembre, l’Ast farà da supporto ai privati ai quali l’assessorato regionale alle Infrastrutture, con un atto impositivo, nei giorni scorsi aveva affidato la gestione di alcune tratte che però non sono state garantite come nelle previsioni, creando notevoli problemi. È quanto emerge alla fine della riunione che si è tenuta nella Presidenza della Regione alla quale hanno partecipato l’assessore Alessandro Aricò, i dirigenti del dipartimento Trasporti e i vertici dell’azienda pubblica di trasporto. L’Ast si farà carico di affiancare i privati fino a quando non si concluderà la procedura per il noleggio dei nuovi pullman.

I dirigenti dell’Ast stanno facendo una ricognizione provincia per provincia in modo da potere intervenire con i propri mezzi e il proprio personale nelle zone dove il servizio affidato ai privati con l’atto impositivo si è rivelato fallimentare. La nuova dirigenza intanto lavora a un nuovo piano industriale.