Regione, spunta un’altra manovra da 250 milioni

La quarta manovra finanziaria del 2024 della Regione Siciliana sta prendendo forma in questi giorni. E vale già circa 250 milioni. Contemporaneamente all’assessorato all’Economia sta marciando anche il bozzone della legge di Stabilità 2025, per il cui budget nei prossimi giorni si giocherà a Roma una partita molto delicata.

Lontano dai riflettori, mentre i partiti sono dilaniati dagli scontri per le nomine in Asp e ospedali e all’Ars si discute di moltiplicare le poltrone di assessore in tutti i Comuni, all’Economia si stanno mettendo a posto i tasselli del puzzle che comporrà la manovra economica di fine anno. «La prima mossa - ha illustrato ieri l’assessore Alessandro Dagnino - sono le variazioni di bilancio. Avremo un budget di circa 250 milioni frutto di maggiori entrate e di spostamenti di risorse da vari capitoli di spesa». L’obiettivo è di farla approvare all’Ars entro ottobre.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi