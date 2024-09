Boccia, ancora frecciate a Sangiuliano: «Chi manipola verità, può tornare a lavorare in Rai?»

«Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la tv di Stato, per di più in ruoli di comando?».

Lo scrive in un post su Instagram Maria Rosaria Boccia, riferendosi al fatto che l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tornerà a lavorare in Rai dopo essersi messo in aspettativa per avere fatto parte del Governo. La stessa donna, che ha poi fatto scoppiare lo scandalo, ha aggiunto un post scriptum: «Hai fame di verità o di soldi?».

Ma gli attacchi di Boccia all'indirizzo di Sangiuliano su Instagram sono continuati: «Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione».

L'ultima stilettata di Boccia è un commento ironico sulla consigliera cda del Maxxi, Raffaella Docimo - nominata dall’ex ministro Sangiuliano - che guiderà la fondazione del museo in attesa del prossimo presidente che prenderà il posto di Alessandro Giuli nominato neo ministro della Cultura: «Anche questo curriculum mi sembra idoneo alla carica...», ha scritto sui social.