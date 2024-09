Siccità, le piogge di agosto nell'isola sono servite a poco

Anche se con un occhio solo, l’Isola continua a piangere, almeno per adesso: in estrema sintesi, è il quadro sulla siccità tracciato per il mese di agosto dal Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano.

Un bilancio consuntivo che comprende, dunque, i temporali registrati tra il 17 e il 20 dello scorso mese su parte del territorio, soprattutto su versante tirrenico, con un media di precipitazioni pari a 37 millimetri, «abbondantemente superiore alla norma di 12 millimetri per il periodo 2003-2022», eppure non così alta da poter essere considerata «un valore eccezionale, tenendo conto che basta andare al 2022 per incontrare livelli superiori».

Così, l’agosto più piovoso per la Sicilia resta quello del 2018, «quando la media raggiunse i 92 millimetri» e «solo due giorni non fecero rilevare piogge». Il massimo accumulo mensile segnato sulla la rete Sias lo scorso mese ammonta a 119 millimetri, ed è stato registrato dalla stazione Prizzi. Il massimo accumulo giornaliero, di 97 millimetri, è stato invece toccato giorno 30 dalla stazione di Sciacca.