Sicilia, pressing dell'Mpa su Schifani: «Convochi un vertice». Incontro fissato per il 20 settembre

«Siamo in attesa che, vista l’urgenza e la delicatezza degli argomenti da noi indicati, il presidente della Regione convochi e presieda l’incontro politico di vertice. È questa la sede legittimata a discutere su programmi, criteri, risorse, impegni e obiettivi del governo e degli enti regionali. Riteniamo più che opportuno far precedere l’incontro programmatico alla ripresa delle sedute dell’Assemblea regionale».

Una nota secca, firmata dai deputati del gruppo Mpa all’Assemblea regionale siciliana che nasconde la richiesta di un chiarimento politico da parte dei parlamentari guidati da Raffale Lombardo.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha fissato l'incontro per il 20 settembre ma questa richiesta dell'Mpa arriva dopo la denuncia del Governatore all'indomani delle nomine dei direttori sanitari e amministrativi di Asp e ospedali. «Ho assistito a un balletto inqualificabile - aveva detto Schifani -. Questo sistema è incancrenito. Mi preoccupa. Non voglio fare il Don Chisciotte, ma sto cercando di non fare sconti a nessuno».