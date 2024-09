Governo, si è dimesso il ministro Sangiuliano con una lettera al premier Meloni: «Ti ringrazio per avermi difeso»

L'ex ministro ha presentato una lettera al premier Giorgia Meloni: «Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l’affetto che ancora una volta mi hai testimoniato».

«Qui - riprende - è in gioco la mia onorabilità e giudico importante poter agire per dimostrare la mia assoluta trasparenza e correttezza, senza coinvolgere il governo. Mai un euro del ministero - ribadisce tornando implicitamente sul caso Boccia - è stato speso per attività improprie. L’ho detto e lo dimostrerò in ogni sede. Non solo. Andrò fino in fondo per verificarer M se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni».