Turismo, intimidazione all'amministratore delegato dell'Enit: tagliate le gomme dell’auto

Ieri, martedì 3 settembre, l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, è stata vittima di un atto intimidatorio da parte di ignoti che hanno tagliato le gomme delle sua auto, parcheggiata all’interno della sede di via Marghera. Lo riferisce proprio Enit, Agenzia nazionale del turismo. «Dopo la campagna denigratoria ai danni dell’ente e del suo rappresentante legale, si è passati quindi alle minacce. Evidentemente - si legge ancora nella nota - il lavoro che Enit porta avanti con dedizione, professionalità e passione ha toccato delle corde che hanno infastidito chi pensava di poter utilizzare l’ente per esercitare il proprio potere. Enit ed il suo amministratore procederanno per le vie legali con una denuncia contro ignoti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad andare avanti nel nostro operato per portare sempre più in alto la nostra nazione».

«Esprimo la mia più sincera solidarietà all’ad di Enit Ivana Jelinic, certa che non si lascerà intimidire da questi beceri atti minatori e che proseguirà il suo lavoro di rilancio dell’ente con l’impegno e la professionalità che da sempre la contraddistinguono», ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. L'assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, parla a sua volta di un «clima di inaccettabile violenza che va condannato in ogni modo, con la dovuta fermezza e intransigenza. Sono certa che queste minacce - prosegue - non fermeranno il qualificato lavoro che l’ente sta portando avanti con determinazione e impegno. Desidero esprimere la massima solidarietà per l’attività che contraddistingue l’Enit e che vede una proficua e costante collaborazione con l’assessorato che rappresento».