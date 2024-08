Ast, arrivano le dimissioni del presidente del Consiglio d’amministrazione e del direttore generale

Giovanni Giammarva e Mario Parlavecchio presidente del Consiglio d’amministrazione e il direttore generale dell’Azienda siciliana trasporti hanno presentato le dimissioni dai rispettivi incarichi. Si chiude la loro esperienza alla guida dell’Ast, società partecipata della Regione, dopo un primo rinnovo di incarico lo scorso aprile.

Un addio senza polemiche, secondo quanto filtra dall’entourage dei diretti interessati, sebbene ancora il progetto di traghettare Ast verso acque più serene non sia stato completato. Il mandato di un anno di Parlavecchio era già in scadenza, mentre Giammarva - sulla carta – sarebbe dovuto restare in carica per due anni. Sui motivi delle dimissioni anticipate al momento le bocche restano cucite, ma da indiscrezioni ci sarebbe già il nome del sostituto: si tratta di Alessandro Virgara, commercialista palermitano che lavora con il tribunale.