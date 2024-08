Regione, per i trasporti scatta la corsa ai milioni: pubblicato il bando

Il business vale 900 milioni. E per conquistarne almeno una parte si sono già mosse una decina di associazioni di imprese. Che hanno risposto a una prima, generica, manifestazione di interesse qualche settimana fa. Ora l’assessorato ai Trasporti è pronto a pubblicare il bando finale, quello che il 29 agosto metterà in palio circa 52 milioni di km di concessioni per 9 anni. I decreti che fissano i paletti sono stati pubblicati alla vigilia di Ferragosto. È partita una delle operazioni più importanti di questa legislatura.

Nell’ultima riunione della giunta l’assessore Alessandro Aricò ha fatto approvare i dettagli del bando. Il principale è quello che ridetermina, in aumento, le tariffe. Cioè il guadagno delle compagnie che si aggiudicheranno le tratte. Si passa da 1,12 euro a km a 1,62 euro a km. Per coprire il budget la Regione avrebbe dunque bisogno di aumentare di 50 milioni l’attuale stanziamento annuale, che si aggira sui 96. È una manovra necessaria per rendere appetibile il mercato ed evitare che alcuni lotti vadano deserti.