Formazione, dopo la protesta l'Ugl incontra l'assessore all'Istruzione Turano

La protesta di oggi registra un importante risultato, essere riusciti a riaprire un dialogo con l’assessorato regionale alla Formazione su temi nevralgici del settore. Pur di fronte a resistenze e pregiudizi immotivati, auspichiamo che ci siano i presupposti per raggiungere importanti risultati per rendere più efficienti i corsi e salvaguardare i livelli occupazionali». Lo scrive il sindacato Ugl che oggi ha manifestato a Palermo alla presenza di una delegazione di lavoratori degli enti di formazione delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Nella nota a firma del segretario regionale Formazione professionale di Ugl Scuola, Giuseppe Messina e del segretario nazionale Ornella Cuzzupi, l’Ugl spiegano che «l’assessore Turano ha ricevuto non una delegazione ma tutti i manifestanti mostrandosi aperto al dialogo. L’Ugl rimane insoddisfatta sui tagli e sul problema dei ritardi nei pagamenti, che hanno già messo in ginocchio diversi enti di formazione costretti dalla stessa Regione Siciliana a mettere in mobilità centinaia di lavoratori del comparto per poi essere citati in giudizio dall’Inps perché procedura non prevista dalle leggi nazionali».