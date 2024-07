Parigi 2024, Mattarella inaugura Casa Italia: «Qui si esprime il genio del nostro Paese»

«Questo luogo esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva del nostro Paese: qui si esprime il genio italiano»: a poche ore dalla cerimonia inaugurale di Parigi 2024, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’inaugurazione di Casa Italia, allestita in una splendida villa a Le Pré Catelan, all’interno del Bois de Boulogne. «Un luogo iconico», ha ricordato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, perché «nel 1894 il barone Pierre de Coubertin organizzò qui una cena in cui furono progettati lo statuto e il regolamento dell’epopea dei Giochi olimpici moderni». Accolto a «Casa» con un lungo applauso, il Capo dello Stato ha sottolineato che «una presenza così articolata raffigura lo sforzo, l’impegno e la vicinanza del nostro Paese per le Olimpiadi».

Mattarella è a Parigi da ieri, quando ha incontrato gli atleti azzurri nel Villaggio olimpico, da dove si è portato con sé «un bel messaggio: vedere ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo che vivono insieme, fraternizzano, si incontrano e condividono uno sforzo senza contrapporsi. Un messaggio che supera l’importante mondo dello sport». E, per il Capo dello Stato, «Casa Italia raffigura quanto l’Italia partecipi con convinzione a questo messaggio che l’Olimpiade esprime. È il punto ideale per sottolineare quanto il nostro Paese partecipi a questo evento così importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma come segnale di amicizia e di incontro al mondo».