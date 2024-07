Corruzione in Liguria, Toti si è dimesso da presidente della Regione

Giovanni Toti si è dimesso da presidente della Regione Liguria. Era già sospeso dopo l’arresto del 7 maggio scorso per corruzione. La decisione, a quanto si apprende, sarebbe già stata comunicata al presidente ad interim Alessandro Piana e il documento è stato consegnato tramite l’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, che ha ricevuto la decisione dall’avvocato del governatore, Stefano Savi. Ora bisognerà fissare nuove elezioni entro 90 giorni. La prossima settimana l’avvocato Savi potrà presentare una nuova istanza di revoca delle misure cautelari ai domiciliari, a distanza di oltre due mesi dal primo arresto per corruzione e a pochi giorni dal secondo per finanziamento illecito.

A consegnare la lettera di «dimissioni irrevocabili» all’ufficio protocollo dell’Ente è stato questa mattina alle 10,40 l’assessore Giacomo Giampedrone su delega dello stesso Toti, rende noto la Regione Liguria.