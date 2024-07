L'abbraccio fra Matteo Renzo ed Elly Schlein alla partita del cuore: «È il magico potere del pallone»

Matteo Renzi abbraccia Elly Schlein. La foto campeggia sui social e a postarla è l’ex presidente del Consiglio. L’occasione è la partita del cuore. «Bello - scrive il leader di Italia Viva - giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la partita del cuore. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone».

Per un altro ex premier, Giuseppe Conte, la partita del cuore, è l'occasione per avere «il campo più largo che ci sia», con una «panchina lunghissima». «Eccezionalmente, per una causa di solidarietà - afferma il leader dei Cinquestelle - la politica si è unita senza differenze di colori. Tutti, con i nostri mutandoni e le nostre magliette sudate, l’un contro l’altro abbracciati».

Conte, intervistato da Radio 2, risponde anche sul piano più personale. «Se è vero che ieri, alla partita del cuore, sono stato io a decidere il match? Corrisponde a recensioni troppe benevole, è stata un’operazione collettiva di grande impegno» per «una causa benefica di solidarietà per i bambini» dei reparti pediatrici di due ospedali dell’Aquila e di Roma. «Grazie - prosegue Conte - a chi ha organizzato» l’iniziativa, «e ai presenti che, in uno stadio folto e affollato, ci hanno fatto sentire giocatori professionisti». Per il resto «vi assicuro che non sono in forma, non facevo attività sportiva seria da tempo, troppi impegni...».