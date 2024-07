Parlamento europeo, Metsola rieletta presidente con 562 voti

Al via la decima legislatura del Parlamento europeo che inizia con la plenaria impegnata oggi per eleggere presidente, i vice e i questori. Rieletta Roberta Metsola, presidente uscente, con 562 voti. A sfidarla c'era solo la spagnola Irene Montero, esponente di Podemos, candidata dal gruppo The Left, che ha ottenuto 61 voti. Metsola dunque riconfermata, in quanto frutto dell'accordo di maggioranza tra Ppe, S&D e Renew, ma anche in virtù del fatto di aver acquisito consensi molto ampi nell'ultimo mandato.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Metsola, arrivano anche dal presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e presidente della Regione, Renato Schifani. «Il suo discorso di insediamento è stato orientato su valori come la centralità della persona e la responsabilità - commenta Schifani -, principi che ci accomunano e su cui continueremo a basare la nostra collaborazione anche in questa fase storica in cui ognuno deve sentirsi chiamato a fare la propria parte per il processo di integrazione europea».